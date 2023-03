Vivre la bataille ? Expérience et participation dans les arts - XVe-XXIe siècle

"Une bataille vraie n'est pas un tableau" dit Baudelaire dans ses Salons de 1859. L'art pos-sède-t-il alors une capacité véritable à rendre compte du combat ? Par sa démesure spatiale et temporelle comme par sa violence et par son désordre, la bataille a conduit à des innovations artistiques de forme comme de technique. Elle a poussé à l'émergence de dispositifs toujours plus immersifs dépassant les limites expressives des médiums afin de faire revivre des événe-ments insaisissables ainsi qu'une expérience hors du commun. Face aux ambitions des artistes, jusqu'où le spectateur devient-il acteur de la scène de bataille ? La spire historiée de la colonne Trajane, les galeries de batailles et les tentures modernes, les rotondes des panoramas ou encore les larges écrans du cinéma sont autant de dispositifs visant à produire une restitution vivante des faits militaires. Modernistes et contemporanéistes, histo-riens de l'art et de l'audiovisuel, envisagent ici les usages, les réceptions et les émotions en-gendrés par les représentations de batailles. Ces représentations touchent puissamment au re-gard, à l'esprit et au corps du spectateur aux prises avec la fiction du combat.