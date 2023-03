Anglais. Thèmes/Versions. B2-C1. Traduire la presse écrite

Ce recueil de thèmes et de versions journalistiques s'adresse aux étudiant(e)s des Classes Préparatoires aux Grandes écoles ainsi qu'aux étudiant(e)s de licences de langue (Langues étrangères appliquées, ou encore Langues, littératures et civilisations étrangères). Il propose, sur la base de textes (une version et un thème) s'articulant autour de neuf grandes thématiques d'actualité : - une méthodologie illustrée en schémas des différents procédés de traductionà maîtriser ; - des entraînements guidés et corrigés ; - une fiche synthétisant les points essentielsà connaître. Outil d'entraînement rigoureux, cet ouvrage dispose de tous les atouts pour favoriser l'acquisition de bons réflexesau moment de traduire et pour permettre de progresser en toute autonomie en affinant sa méthode et sa maîtrise de l'art de la traduction afin d'éviter les pièges le jour " J ".