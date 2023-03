Le banquier du XXIème siècle

Essentiel dans le financement de nos économies mais parfois accusé d'être générateur de crises, le secteur bancaire connaît au XXIème siècle de profondes mutations. Sous l'impulsion des évolutions sociétales, technologiques, économiques et réglementaires, tant les banques de détail que celles d'investissement sont confrontées à de nombreux défis qui modifient leur organisation : adaptation aux nouvelles formes de concurrence, prise en compte de la digitalisation, gestion massive des données ou encore nouvelles obligations liées à la protection des consommateurs ou au respect de normes prudentielles. Le banquier doit sans cesse évoluer afin de répondre aux enjeux de la mondialisation et de la modernisation. Il doit également aujourd'hui prendre sa part dans la transition écologique. De façon prospective, il lui faut anticiper les nouveaux risques économiques, financiers et extra-financiers, et adapter sa stratégie et ses outils. Fruit d'une réflexion collaborative, le présent ouvrage comporte les regards croisés entre juristes, économistes, gestionnaires et représentants des banques qui s'interrogent sur l'avenir de la profession.