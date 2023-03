Découvrez l'histoire, la magie et les mythes du Cornu, Explorez les profondes racines spirituelles du dieu cornu et découvrez des rituels et des activités conçus pour vous aider à vous rapprocher de lui. Tout au long de l'histoire, les divinités cornues ont été honorées en tant que dieux de la nature, du sexe, de la fertilité, de la passion, du sacrifice, de la mort et de la renaissance. Le Dieu Cornu révèle les origines et les caractéristiques de leurs apparences les plus courantes : Pan, Cernunnos, Herne, Elen des Voies, l'Homme Vert et même le Diable. Que vous soyez intéressé par le dieu cornu wiccan - sa représentation plus moderne composée de plusieurs divinités - ou par l'une de ses nombreuses autres formes, ces rituels vous aideront à atteindre vos objectifs magiques. Avec des techniques pratiques de divination, la création d'un autel, la magie du travail, l'amour spirituel et la réception des dons du Père Sorcier, ce livre soutient un approfondissement transformateur de votre relation avec le divin.