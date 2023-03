VOUS êtes la meilleure personne pour résoudre vos problèmes psychologiques ! Dans son livre riche de nombreux exercices et cas concrets, le dr Nicole LePera vous en persuade et donne les clés pour vous libérer des comportements destructeurs répétitifs. Grâce à un travail quotidien et progressif d'introspection, chacun peut parvenir à une stabilité émotionnelle et à une vie meilleure en adéquation avec ses aspirations ! Vous attendez plus de la vie ? Vous cherchez des réponses ? "Guéris tes blessures" vous apprend à les trouvez en vous-même. Un chef-d'oeuvre d'autoguérison : ce livre a sauvé ma vie, et, croyez-moi, il changera aussi la vôtre ! Mel RObbins, auteure de "La Règle des 5 secondes"