Je m'initie au tai-chi

Souvent confondue avec celle du qi gong, la pratique du tai chi reste encore mal connue du grand public. Ce guide visuel a donc pour vocation de transmettre des connaissances accessibles au plus grand nombre sur les différents styles de tai chi, les origines et le contexte culturel de la pratique, la philosophie et les textes fondateurs qui y sont rattachés, etc. L'auteur abordera également les bienfaits de cette discipline sur la santé ainsi que les principes du travail énergétique sur l'organisme grâce à de nombreux visuels en pas à pas pour s'initier.