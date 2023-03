Back to the Light. Brian May Artwork

Lorsque Brian May est tombé sur les oeuvres de l'artiste Sarah Rugg sur Instagram, inspirées par son travail, il a été tellement impressionné qu'il a proposé de les publier sur papier. Le résultat est ce volume de la taille d'un album vinyle (30x30 cm) et dont le titre fait référence à son premier album solo "Back to the Light", remasterisé et réédité en 2021. Une extraordinaire anthologie de portraits de l'artiste qui, avec ses oeuvres, a lancé le phénomène, désormais viral sur Instagram, du "Bri-art" .