Une simple histoire d'amour Tome 1

A la suite d'un incendie qui ravage complètement leur maison, Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance doivent se retrousser les manches pour assurer leur survie et celle de leurs six enfants. Cordonnier de métier, Jaquelin est contraint de prendre le chemin des chantiers pour faire vivre sa famille puisque son atelier a également été la proie des flammes. Il est difficile d'aller bûcher lorsqu'on est plus familier avec le travail du cuir et la réparation des bottines ! Dur aussi pour un mari et père de famille de laisser à sa femme la lourde tâche de rebâtir son foyer. Remplis d'ardeur et d'espoir, Marie-Thérèse et Jaquelin sont déterminés à écrire un nouveau chapitre de leur vie, lorsqu'un grave accident les force de nouveau à faire face à l'adversité. Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle épreuve ?