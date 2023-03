Aventure en microscopie

72Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } L'organisation du vivant et de la matière en général révèle des écarts considérables depuis le "petit" jusqu'à " l'infiniment petit ", le livre permet de se repérer à ces différentes échelles. Dans le monde qui nous entoure, nous sommes en permanence confrontés à la notion d'échelle et souvent désorientés par les valeurs extrêmes. Cela vaut pour les distances dans l'univers et aussi pour l'organisation microscopique des êtres vivants et des objets de notre environnement. Loupes et microscopes sont indispensables pour accéder à ce monde et les microscopes électroniques apportent beaucoup d'informations sur la structure fine de la matière. Ce parcours microscopique se déroule à travers l'aventure vécue sous forme de bande dessinée par deux adolescents qui téléchargent une application sur leur smartphone et découvrent qu'en photographiant un objet ils en obtiennent une image agrandie. Ils vont prospecter leur environnement à la maison, puis dans le jardin, scannant tout ce qu'ils rencontrent. Cet ouvrage réunit de nombreuses images réalisées au Centre de Microscopie Electronique Stéphanois (CMES) de l'UJM et met en valeur les travaux de recherche de plusieurs laboratoires de l'UJM, en médecine, biologie, géologie et sciences des matériaux. Pour mieux appréhender les différents grandissements des objets observés, le diamètre d'un cheveu est utilisé comme étalon sur chaque image.