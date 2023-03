L'auteur, découvre à 17 ans les chiens de chasse et depuis sa passion pour ces animaux ne l'a jamais quitté Cet amour des chiens... J'ai douze ans, c'est l'ouverture en plaine. Mon oncle, chasseur, me propose de l'accompagner. Je marche dans un chaume, lorsqu'un perdreau gris, arrêté par Kim, son épagneul breton, prend son essor entre mes pieds... La surprise que me cause son envol, fait que je ressens encore l'émotion causée par son envol. Ce jour-là, j'attrape le virus de la chasse, et la passion des chiens.