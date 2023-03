Ankh. De l'aube au crépuscule

Anna, Enzo et Audran se retrouvent plongés dans une enquête pour le moins étrange, après la découverte de mystérieuses tablettes... Aidés par leur mécène, Kamal, ils iront jusqu'en Ethiopie. Les ennuis commenceront lorsqu'ils fouilleront là où d'autres préfèrent garder les yeux fermés... Un roman plein de suspense et de rebondissements, entre quête identitaire et aventure.