Femmes en guerre

Une série de contributions rédigées par des historiens et historiennes spécialistes du rôle et de la place des femmes pendant les guerres de l'époque médiévale à la période contemporaine. Cet ouvrage est le fruit d'un partenariat entre l'APHG et l'association Mnémosys. "L'association a pour but le développement de l'histoire des femmes et du genre en France, dans les universités comme dans tous les lieux, institutionnels, associatifs et culturels d'enseignement, de formation, de recherche et de conservation" . L'ouvrage propose une série de contributions rédigées par des historiens et historiennes spécialistes du rôle et de la place des femmes pendant les guerres de l'époque médiévale à la période contemporaine.