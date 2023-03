Les Enfants de la mort, les enfants français du Djihad

Pourquoi il est impératif de rapatrier les enfants français et leurs mères djihadistes ? 200 enfants français et leurs mères sont toujours détenus dans des camps en Syrie et dans des conditions inhumaines . Ces enfants sont innocents des crimes de leurs parents . L'Auteur décortique les raisons et l'urgence à mettre en place un processus de rapatriement . Pour ne pas créer une génération désespérée et donc potentiellement dangereuse.