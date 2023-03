Au bain, les Yankees ! Tome 2

Taiga et Tatsuya sont de fortes têtes qui aiment la bagarre ! On les surnomme d'ailleurs Tigre et Dragon. Leur kiff ? Faire le tour de Tokyo afin de trouver toujours plus de mecs à tabasser. Mais est-ce vraiment leur véritable motivation ? Et si tout cela n'était qu'un simple prétexte pour visiter les bains publics de la capitale et en découvrir les meilleurs représentants ? Ecrit et dessiné par Hiromasa OKUJIMA (Les racailles de l'autre monde/Ki-Oon - Assistant Assassin/Omaké Books)