Le guide d'entraînement officiel Le TAGE POST BAC® est utilisé par les grandes écoles et les universités pour mesurer les compétences générales (logique, raisonnement, analyse quantitative, expression écrite, connaissances linguistiques...) tout en mettant le candidat face aux problématiques du monde de l'entreprise. Découvrez le guide d'entraînement officiel, avec les annales officielles et la méthodologie décryptée pour vous évaluer et vous préparer au mieux pour le jour J.