Les Soeurs de la Brume

Au plus profond de la Forêt Frygea, une brume turbulente remue entre les arbres moussus, recourbant les orteils des redoutables Trolls et dispersant les Gobelins-racines. Mais une créature ancienne se déplace dans les ténèbres... Kyra, Margot, et Janna se préparent à passer l'été à faire griller des chamallows et à espionner les bêtes fantastiques qui habitent dans le marais de la forêt. Mais lorsque Margot se met à agir étrangement, Kyra et Janna commencent à s'inquiéter, craignant qu'un pouvoir magique essaie de l'attirer vers les arbres. La détermination acharnée de Kyra et l'affection de Janna pour les créatures magiques leur permettront-elles de sauver leur soeur aînée ? ... même si cette dernière ne le désire pas ? Un roman graphique enchanteur qui parle du passage à l'adolescence et d'accueillir le changement, même s'il semble trop effrayant à affronter.