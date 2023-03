On respire et on se calme !. Conseils pour les futurs éveillés

Bien trop souvent, nous nous contentons de camoufler habilement nos angoisses et nos névroses sous les paillettes d'un développement personnel de surface. Ou alors, nous suivons aveuglément un enseignement rigide qui ne fait que nous enfermer un peu plus. Si nous désirons renaître pleinement, il faut commencer par retrouver un espace intérieur ouvert et dégagé où il fait bon respirer. Pour cela, il ne faut pas craindre d'explorer notre univers intérieur et d'oser remettre en cause nos opinions ainsi que nos attentes. C'est ce que propose ce guide original et décalé : requestionner ses croyances, dépoussiérer ses certitudes, affronter ses peurs, approfondir ses connaissances de soi et du monde. Ici, pas de fausse recette miracle, mais des pistes de réflexion et d'actions concrètes pour se sentir mieux, le tout, avec légèreté et humour.