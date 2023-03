Reliance. Eveil de conscience, Alchimie spirituelle, Sagesse végétale

Eveiller sa conscience et se reconnecter à soi grâce à l'alchimie végétale. Un voyage sensible à la découverte de la sagesse des plantes pour se relier à soi. La Terre est notre plus grande enseignante. En retrouvant le lien qui nous unit à elle, nous nous reconnectons au vivant. Gaëlle Faure, alchimiste et chamane, nous invite ici à découvrir l'alchimie spirituelle et la magie que les esprits végétaux ont à nous offrir. De manière sensible et ludique, elle nous emmène à la rencontre de nous-même, de nos ressentis, de nos émotions afin de fertiliser nos terres intérieures. Par les pratiques proposées et la guidance des cartes, elle nous livre de véritables clés d'expérimentation, de guérison émotionnelle et de déploiement vibratoire. Grâce à ces ressources, nous nous reconnectons à notre sagesse intérieure, à l'énergie en nous et autour de nous pour retrouver l'harmonie et la joie au quotidien. Eveiller sa conscience : apprendre à se relier à soi, ressentir son corps et mieux l'habiter afin de redécouvrir ses capacités énergétiques et retrouver la confiance en la vie. Fertiliser ses terres intérieures : comprendre les sagesses ancestrales, renouer avec des pratiques chamaniques afin de renaître au vivant et porter plus d'attention à son mieux-être. Des cartes pour découvrir l'alchimie spirituelle et la médecine sacrée des plantes : chacune invite à explorer un axe de guérison vibratoire et de reconnexion à soi en suggérant des pratiques et l'alliance à un esprit végétal afin de percevoir les subtilités de notre être, les messages de notre corps et de notre conscience supérieure.