Autour de Lille. 20 Belles Balades

Bassin minier et terrils - Parc naturel régional Scarpe-Escaut - Plaines du Mélantois - Monts de Flandres - Bords de la Lys - Marais de la Marque - Bocage des Weppes - Mare à Goriaux... Envie d'échapper aux paysages urbains sans trop s'éloigner de Lille ?? La nature est à portée de main, avec des itinéraires à moins de 50 minutes du centre-ville. 20 balades à faire en famille ou entre amis, entre monts et rivières, champs et forêts, terrils et marais. L'application mobile vous suit sur le chemin. SURVOLEZ les balades en 3D ECOUTEZ les chants d'oiseaux GEOLOCALISEZ votre position