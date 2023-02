Etroite proximité Tome 3 : Mon ex déterminé (à me récupérer)

Il arrive que les plus belles histoires d'amour se tiennent en deux temps. Lorsque Felix a rencontré le séduisant journaliste Max Travers, l'attirance a été immédiate. Malheureusement, les sentiments s'en sont mêlés et lui ont brisé le coeur. Mais, deux ans et demi plus tard, il est passé à autre chose : il a un bon travail, de super amis et ne manque pas de compagnie masculine. Et forcément, c'est à ce moment-là que Max refait irruption dans sa vie. Avoir perdu Felix est le plus gros regret de Max. Il a passé deux ans à se reprocher ses actes et à espérer une seconde chance. Alors, quand un accident l'amène à être confié aux soins plus ou moins tendres de Felix, il est déterminé à saisir cette opportunité. Le seul problème est que Felix, lui, est tout aussi déterminé à ne pas se laisser amadouer. L'auteure à succès, Lily Morton, nous offre une histoire d'actes manqués, de seconde chance et de deux hommes très têtus. Ceci est le troisième tome de la série Etroite Proximité. Toutefois, il peut être lu seul en tant que standalone. #MM #Humour #SecondeChance #DifférenceD'Age #EnnemiesToLovers #ProximitéForcée Ce tome termine la série Etroite proximité. --- "Je vous jure, chaque fois que je pense avoir trouvé mon couple préféré, Lily Morton m'écrit un autre couple qui vole mon coeur". - Cadiva (Goodreads) "J'ai été émotionnellement détruite puis magnifiquement guérie. C'était une lecture fantastique et une fin très satisfaisante pour la série". - Leslie (Goodreads) "Un classique de Lily Morton. Des plaisanteries de première classe, beaucoup de rires, des sentiments à profusion et deux gars vraiment adorables. Sans aucun doute le meilleur de la série jusqu'à présent ! " - Ariana (Goodreads)