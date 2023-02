La bête de l'ombre Tome 3 : Réincarnée

J'ai enfin la vie dont j'ai toujours rêvé. Alors pourquoi a-t-elle un goût aussi amer ? En grandissant à Torma, la plus puissante des meutes de métamorphes, je souhaitais juste trouver mon véritable compagnon et vivre heureuse. Bien entendu, c'était avant que mon père ne trahisse la meute et que je ne me transforme en punching-ball pour cette dernière. J'avais presque abandonné, jusqu'à ce qu'une bizarrerie de la génétique m'offre un compagnon semblable à nul autre. Mon rêve d'enfance est devenu réalité. Marrant de voir à quel point les rêves tournent vite au cauchemar. On me ment et il me manque des mois de souvenirs. Quelqu'un m'a roulée dans la farine et, peu importe combien de fois on me dit d'oublier et de passer à autre chose, il n'y a aucune chance que j'y arrive. La personne qui m'a fait ça aurait dû savoir que ça allait me ronger jusqu'à l'obsession. Après tout, c'est dans ma nature. Je dois tirer ce mystère au clair. Et, quand je découvrirai qui m'a volé la mémoire, cette personne souhaitera ne jamais avoir cherché Mera Callahan. Que la partie commence. #Sexy #UrbanFantasy #Antihéros #HéroïneBadass #Meute #Magie #Démons #Loup-Garou