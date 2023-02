Blindfold Club Tome 5 : Trois petits riens

Une seconde chance sans attaches. Ou, du moins, c'est ce qu'ils pensaient... Il y a cinq ans, nous étions ensemble et rongés par la passion, mais ses flammes nous ont consumés tous les deux. Aujourd'hui, elle est de retour dans ma vie, et elle est l'incarnation de tous mes fantasmes les plus fous. J'ai envie d'elle. Le désir est trop puissant pour être combattu, mais ce que nous avions autrefois ne m'intéresse pas. Il s'agit ici d'un arrangement basé sur le plaisir et la découverte de ceux que nous sommes quand personne ne regarde. Ni elle ni moi ne comptons faire dans l'amour ou les mots doux. Cette fois, la chaleur sera sous mon contrôle, et je m'assurerai qu'aucun de nos coeurs ne s'approche trop près des flammes. #DarkRomance #SecondeChance #Sexy