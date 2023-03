Les p'tits Normands découvrent la Normandie

Les P'tits Normands, ce sont des albums de littérature jeunesse pour les enfants de 4 à 6 ans. Ils relatent les fabuleuses aventures d'Eva et Maxime, un frère et une soeur, qui découvrent, à travers leurs jeux, la Normandie, sa culture, son histoire, sa gastronomie, son environnement... Les enfants s'identifieront à leurs héros et les parents au couple qui apparaît régulièrement dans les albums. Chaque titre aborde une situation différente de la vie quotidienne d'Eva et Maxime en mettant en exergue l'aspect régionaliste. Les prochains albums continueront dans cette veine : "... à la ferme" , "... au marché" , "Vive la pluie" , "... font du bateau" , "Les Vikings" ... A bord de la mythique 2CV de papa, Eva et Maxime sillonnent les routes pour visiter les lieux emblématiques de la Normandie : le Mont-Saint- Michel, Caen et le château de Guillaume le Conquérant, les falaises d'Etretat, Rouen et sa cathédrale, Giverny et les jardins de Claude Monet, les plages du Débarquement... Un voyage où culture rime avec aventure et qui met en valeur les beautés normandes !