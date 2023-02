Nuits ensorcelées. Une aventure des vampires de Londres

Upper Plot, 1895 Parfois, la nuit, nous sommes des cibles si faciles... Dans notre sommeil, nous sommes désarmés pour lutter contre des adversaires capables d'exploiter ces quelques heures où notre esprit erre dans des lieux inaccessibles. Que ce soit à Upper Plot, sympathique petit village d'Angleterre, ou Londres, cité grouillante d'activité, une sorcière a transformé les nuits des habitants en calvaire. A quel dessein ? S'ils veulent préserver leur tranquillité, c'est ce que doivent découvrir les trois vampires les plus célèbres de Londres : Ruppert Haversham, Arthur Ruterford et Hubert Michel. Installés dans leur nouveau refuge, ils veulent à tout prix résoudre cette énigme. Mais avec un loup-garou gallois vindicatif, un singulier voisin venu hériter d'un lointain cousin, et l'exigeant Maître de Londres, ils accumulent les complications et subissent des revers à répétition, mettant leur vie en péril. Finalement, Upper Plot pourrait bien être leur dernière demeure...