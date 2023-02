Mon Beaujolais. Coup de gueule pour un vin de France

"Quand on aime à ce point un pays, et c'est un Basque qui s'exprime, il faut choisir le paysage qui vous prend le plus aux tripes pour en parler avec le coeur. Si nombreux sont les territoires dignes de passion en notre vaste et bel hexagone que j'aurais pu opter pour bien des horizons. Mais c'est ici, en terre beaujolaise, que j'ai décidé, avec mon compère et complice Jean-Jacques Duval, de camper mon amour de la France". Périco Légasse (avant-propos) Symbole du bien vivre à la française, voici le Beaujolais passé au crible d'un défenseur passionné du terroir. Lassé d'entendre des contre-vérités, l'auteur de ce code du savoir boire et manger a tenu à partager ses joies et ses craintes, ses émotions et ses coups de gueule, mais surtout ses coups de coeur, en décryptant les arcanes d'un univers auquel il s'intéresse depuis trente ans. Le propos est bien entendu de parler des femmes et des hommes qui font le vin, de saluer les artisans qui transmettent leur savoir, de donner des adresses où l'on trinque à la bonne franquette, où l'on se régale de saveurs authentiques, où vibrent encore les traditions. Un manifeste à la gloire des bonnes caves et des instants de table qui donnent envie d'aimer le Beaujolais et ses secrets.