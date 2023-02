Mon cahier des sciences CM2

Pour un nouvel enseignement des Sciences en CM, dynamique et motivant ! Un cahier CM1 bi-média animé à compléter et à manipuler pour construire les apprentissages de l'élève durant l'année. Des séances sur les 4 thèmes du programme et une prise en compte de l'Education du Développement durable. Des activités expérimentales ou documentaires adaptées au niveau des élèves. Des ressources interactives accessibles via un QR code pour favoriser le lien école/famille (photos, vidéos, diaporamas). 6 leçons à manipuler pour rendre l'élève acteur de ses apprentissages et encourager la mémorisation active, avec des images et des mémos à découper à la fin du cahier. Des quiz de révision accessibles via un QR code pour tester ses connaissances. Le cahier est utilisable seul ou en complément du guide des séances Sciences CM, en simple ou en double niveau : - Simple niveau : on utilise le cahier de son niveau (ou l'autre si on préfère) - En double niveau : en année 1, on choisit le cahier que l'on préfère et en année 2, on prend l'autre.