Le Diable du Ciel. Le roman vrai du vol 9525 de la Germanwings

"Le livre choc sur le pilote fou de la Germanwings " Marianne Attachez vos ceintures. Après avoir entamé une descente non autorisée, l'A320 de la Germanwings ne répond plus au contrôle aérien, plonge sous les nuages et se pulvérise contre les Alpes. Nul n'a survécu. Un homme. Un homme seul a précipité cent-quarante-neuf innocents dans la mort. Maître incontesté du récit criminel, Laurent Obertone révèle pour la première fois l'intégralité du dossier d'enquête. Il retranscrit les minutes du drame et établit le déroulé exact des faits, du début du vol jusqu'à l'impact final. Bienvenue à bord du vol 9525 de la Germanwings.