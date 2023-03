Cahiers Saint-Exupéry N° 7

L'édition des Cahiers 7 s'intéresse au pilote et à l'aviateur. En collaboration avec le Cercle Aérophilatélique Français, ces Cahiers proposent une rétrospective par les timbres, non seulement consacrés à Saint Exupéry, mais aussi aux vignettes en rapport avec l'aéropostale, avec les avions qu'il a pilotés et avec ceux qui furent ses compagnons, bref avec son univers aérien. De plus les archives de l'association, actuellement en cours de dépouillement, sont mises en valeur avec de nombreux inédits ou documents originaux inconnus jusqu'alors : dessins légués à l'association par son amie Nelly de Voguë, interviews de 1938 et 1940 sur le pilotage et son expérience d'aviateur, lettres inédites, hommage de Louise de Vilmorin et une série de notes de frais et de fiches de paie très éclairantes sur la situation financière dans les années 1930. La deuxième partie de l'ouvrage accueille les contributions et les communications qui font le point sur la dernière actualité exupérienne.