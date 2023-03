Joël Thibault est aumônier protestant des Français aux Jeux Paralympiques et Olympiques et coach spirituel de nombreux sportifs de haut niveau dont Olivier Giroud. Le Pasteur des champions retrace son parcours de foi et révèle l'envers du décor du sport de haut niveau. Ancien footballeur amateur et entraîneur diplômé de la FFF, Joël Thibault a travaillé comme aumônier auprès de la jeunesse à travers l'insertion par le sport avant de s'orienter vers l'accompagnement spirituel des sportifs de haut niveau. Il devient aumônier du sport accrédité en compétition internationale en 2014 aux Championnats d'Europe d'athlétisme Handisport à Swansea. Il est ensuite aumônier officiel dans de grands évènements sportifs tels que les Jeux Paralympiques à RIO en 2016, les Mondiaux Universitaire de rugby en 2016 ou même les Mondiaux athlétiques et para-Athlétiques à Londres en 2017. Il est enfin retenu pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais Joël Thibaut est aussi l'accompagnateur spirituel de sportifs, aussi bien des champions de monde comme Olivier Giroud ou Grâce Zaadi que d'athlètes moins connus mais non moins attachants. Depuis 2017, il développe l'aumônerie du sport en France auprès des clubs et fédérations sportives en formant de futurs aumôniers du sport. Il anime régulièrement des études bibliques pour des footballeurs, basketteurs et handballeurs professionnels. Avec cet ouvrage il nous fait partager son expérience. Nous entrons dans les coulisses des grands événements, des exigences du sport de haut niveau, pour découvrir sa face obscure comme sa face lumineuse.