Oralité de l’image. Ethnographie visuelle dans les communautés rurales siciliennes

L'opposition entre traditions orales et écrites est trompeuse. Tout d'abord, parce que cette opposition tend à réduire l'oral au statut de "contraire de l'écrit", en ne tenant pas compte du fonctionnement spécifique de l'oralité. De plus, c'est oublier qu'il existe beaucoup de situations intermédiaires entre l'oral et l'écrit. Dans la société contemporaine, envahie par les images, l'oralité peut assumer un rôle crucial pour la compréhension des codes visuels. Cette oralité des images est inhérente à nos comportements quotidiens et il est difficile de l'identifier et de l'analyser. L'ouvrage propose un renouveau radical de l'approche de "l'objet" photographie et du regard anthropologique sur celui-ci, tout en "faisant parler" un corpus de photographies réalisées entre le XIXe et le XXe siècle en Sicile, photographies qui reflètent la conception du monde et de la vie propre à la société paysanne de l'époque.