Tous les garçons et les filles, Mon amie la rose, Comment te dire adieu, Message personnel... : ses tubes ont été sur toutes les lèvres. Une biographie complète qui revient sur la carrière et les chansons de l'icône de Salut les copains. Le parcours d'une icône très discrète On ne peut distinguer la femme de sa production artistique. Depuis ses débuts en 1962, à 18 ans, où Françoise Hardy chante son quotidien d'adolescente en mal d'amour, elle aura su toucher le public en exprimant de sa voix douce et envoûtante la difficulté d'aimer et d'aller vers l'autre. Que retient-on de la mystérieuse Françoise Hardy, elle qui commença la chanson à l'aube des années 1960 ? Des titres et des albums mémorables, ses débuts comme icône de Salut les Copains et égérie de la mode sous l'influence de son compagnon Jean-Marie Périer, un succès qui a franchi les frontières, une relation tumultueuse avec Jacques Dutronc, l'initiation à la spiritualité et à l'astrologie dans les années 1980, un passage à vide, des adieux à répétition, une respectabilité définitivement acquise au cours du troisième millénaire... Mais encore ? Elle, qui a su traverser les générations avec élégance et fait fantasmer les plus grandes stars mondiales, a toujours entretenu avec pudeur un certain flou sur sa vie privée comme sur les zones d'ombre de sa carrière. Frédéric Quinonero revient, dans cette biographie très complète, sur toute la carrière de la chanteuse et le combat qu'elle a mené contre la maladie au cours des dernières années.