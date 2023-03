Transmissions et renouvellement. Comment pérenniser les entreprises du livre ?

Beaucoup de maisons d'édition et de librairies indépendantes sont confrontées à la question de la transmission - et peinent parfois à trouver repreneur.

Au-delà des cas individuels, c'est l'avenir d'une certaine idée du livre qui se joue, tant le phénomène prend de l'ampleur en Europe, mais aussi en Amérique latine et en Afrique, alors qu'une génération quitte le monde du travail. Faut-il transmettre ? Et si oui, à qui, quand et comment ? Existe-t-il des spécificités dans la passation d'une maison d'édition ou d'une librairie ?

Dans un secteur en pleine mutation, céder une entreprise du livre pose la question plus large de la capacité de renouvellement des structures culturelles - des acteurs et des actrices, des pratiques et des contenus -, mais aussi de l'intégration des évolutions législatives, sociétales et technologiques.

Un ensemble de textes aborde ici sous plusieurs angles ce sujet essentiel, pourtant très peu étudié. Plus qu'un guide pratique - qui semble difficile à écrire, tant les situations diffèrent -, il s'agit surtout de partager des analyses universitaires et des expériences vécues, pour réfléchir à la notion de renouvellement et penser ces transmissions.