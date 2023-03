Guide de l'astronome débutant. 5e édition

Version mise à jour et relookée de ce guide d'initiation simple et accessible, qui aborde les notions principales de l'astronomie, donne des pistes pour choisir un instrument en fonction de ce que l'on souhaite observer (objets du système solaire ou ciel profond), de son budget et de son lieu d'habitation (ville ou campagne), et fournit les conseils essentiels pour réussir ses premières observations.