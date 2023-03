Départ Immédiat. Ou l’étrange clarté des âmes tristes

Un matin, Luciole et Lune apprennent par leur mère que leur petit frère Feu Follet ne reviendra plus. Il est parti "au pays des rêves" . Mais ce n'est pas possible ! il n'a pas dit au revoir et Lune n'a pas eu le temps de lui rendre son dragon Podo ! Lune et Luciole décident donc de partir à sa recherche ; au cours de leur voyage initiatique, ils rencontrent des personnages tous plus farfelus les uns que les autres qui leur apprennent peu à peu à poser des mots sur la vérité du départ de Feu Follet. Cette pièce de théâtre a été tout particulièrement écrite pour les enfants d'un âge correspondant aux classes de CM1, CM2, 6e et 5e. La mise en scène peut être effectuée dans le milieu scolaire ou dans le cadre d'animations associatives. Le nombre de rôles parlés et de figurants se prête à une mise en scène permettant de faire participer jusqu'à 30 enfants.