Gorges de la Dordogne. 30 jours de marche. 15 étapes en rive droite, 15 étapes en rive gauche

Bienvenue sur " l'Itinérêve ", un parcours de 450 km au fil de la Dordogne, balisé et entretenu par une association de passionnés. Aux confins de l'Auvergne et de l'Occitanie, cheminez de villages en barrages dans un territoire sauvage où se succèdent les points de vue à couper le souffle. Les gorges de la Dordogne forment le plus grand corridor forestier de France. Elles sont devenues une nouvelle destination phare de la randonnée pédestre en France, avec l'ouverture de 200 km de sentiers de randonnée en rive droite et, début 2023, de 240 km en rive gauche. Ce livre est le guide officiel de l'Itinérêve. La nouvelle édition, augmentée de 48 pages, est entièrement revue : nouveau tracé en rive droite pour 15 jours de marche supplémentaires. L'application mobile vous suit sur le chemin. SURVOLEZ les balades en 3D ECOUTEZ les chants d'oiseaux GEOLOCALISEZ votre position Un aperçu des gorges : extrait de l'émission "Des racines et des ailes" quand le projet était en train de naître : https : //public. 3. basecamp. com/p/z3EEx6ptkD6XvCc6KeAT36Un