Le Réseau Papillon. Tome 2 . Paris étudiant, Paris résistant

Plonge au coeur de la Résistance et pars à l'aventure avec le Réseau Papillon ! Novembre 1940. Le père de François charge son fils de se rendre à Paris pour une livraison. Edmond et Gaston sont du voyage, ravis de découvrir la capitale. Ils arrivent à la veille du 11 novembre. Le lendemain aura lieu une grande manifestation étudiante, qui se déroulera à l'Arc de Triomphe, sur la tombe du Soldat Inconnu. Pour les trois garçons, ce rassemblement est un symbole fort de la Résistance ! Ils décident d'y participer, mais c'était sans compter l'intervention de la police et des soldats allemands... " Le Réseau Papillon " pour la première fois sous forme de romans illustrés, adaptés des célèbres bandes dessinées ! Une collection qui fait découvrir aux enfants l'Histoire de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés d'une bande d'amis courageuse et attachante. Dans la même collection et pour encore plus d'aventures historiques, découvre le Tome 1 - Aux arts, citoyens !