Les p'tits Normands à la plage

Il fait beau, chouette ! , Eva et Maxime vont à la mer ! Eva lance un défi à son frère : faire le plus beau château de sable ! Tout est bon pour rendre son château le plus joli possible : algues, coquillages, oeufs de raie... L'occasion de découvrir l'environnement des plages normandes : crabes et crevettes, mouettes, cabines de plage posées sur le sable, saut dans les vagues... La plage comme immense terrain de jeu... mais attention à la marée montante ! Les P'tits Normands, ce sont des albums de littérature jeunesse pour les enfants de 4 à 6 ans. Ils relatent les fabuleuses aventures d'Eva et Maxime, un frère et une soeur, qui découvrent, à travers leurs jeux, la Normandie, sa culture, son histoire, sa gastronomie, son environnement... Les enfants s'identifieront à leurs héros et les parents au couple qui apparaît régulièrement dans les albums. Chaque titre aborde une situation différente de la vie quotidienne d'Eva et Maxime en mettant en exergue l'aspect régionaliste. Les prochains albums continueront dans cette veine : "... à la ferme" , "... au marché" , "Vive la pluie" , "... font du bateau" , "Les Vikings" ...