Les justes en Occitanie. Cette page de lumière dans la nuit de la Shoah

Cet ouvrage nous entraîne dans une histoire aux multiples facettes. La grande histoire tout d'abord, celle qui débute dès juin 1940, moment de l'internement des juifs étrangers, du développement des camps d'internement et des successives lois antisémites édictées par le régime de Pétain. Et c'est aussi cet enchevêtrement de petites histoires, de micro-histoires, celles des familles internées ou en fuite, celle des enfants secourus par diverses organisations protestantes, catholiques ou juives, celle des hommes et des femmes admirables qui ont su garder de l'humanité en cette période barbare. Il nous amène aussi à explorer un territoire essentiel durant cette période, celui dit de la "zone libre" puis de la "zone sud" . Or, dès 1940, il s'agit de régions, l'actuelle Occitanie - donc les régions de Toulouse, de Montpellier et de Perpignan. Les noms de Rivesaltes, du camp de Vernet, de Gurs, de Noé et Récébedou résonnent encore sinistrement. Mais la maison de Moissac, la maternité d'Elne ou la maison saint-Christophe apportent un contrepoint porteur d'espoir.