Les nouveaux mystères de Chartres

A l'instar de la grande pyramide de Gizeh, la cathédrale de Chartres est l'un des monuments les plus mystérieux du monde. Depuis des décennies, de nombreuses fouilles et restaurations ont eu lieu. Cet édifice que Rodin appelait "A l'Acropole de la FranceA " et que Huysmans considérait comme "A la cathédrale par excellenceA " a révélé des secrets que personne n'attendait : des découvertes très récentes, inouïes, ont bouleversé les historiens. Comment ce monument présent dans cette petite ville de province a pu être considéré comme le lieu le plus sacré de l'univers, symbolisant à la fois la magnificence de la Vierge, l'éternité, la diversité du genre humain et la réconciliation entre les hommes ? Comment expliquer les mystères qui lui sont attachés ? A travers une narration alerte, Christophe Ferré les aborde au plus près et propose ainsi une histoire accessible de la cathédrale, qui continue de fasciner pèlerins, touristes ou simples curieuxâ¦