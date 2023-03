L'oracle des énergies christiques. 40 cartes et le livre d'accompagnement pour accéder au Divin qui est en nous

Plongez au coeur de votre divinité, au centre de votre puissance, pour vous reconnecter à votre âme. Que nous pratiquions ou non une religion, nous sommes tous investis d'une énergie christique, une énergie d'amour, de pardon et de rédemption, qui nous pousse sur la voie de la sagesse pour comprendre le sens de notre incarnation sur Terre. Malgré nos diverses expériences de vie, nos blessures et la violence de nos émotions humaines, la lumière est toujours au bout du chemin. Grâce à cet oracle, cheminez aux côtés de Marie, des apôtres, de Marie-Madeleine ou encore des archanges pour entendre leurs enseignements et transcender vos peurs et vos blocages, trouver des réponses à vos questions, et révéler le sacré qui est en vous pour remplir votre mission d'amour et de lumière. Cet oracle est un véritable chemin de croix vers l'éveil.