Trouver son nom de sorcière. Découvrir son identité magique

Créez une identité magique qui résonne profondément avec votre âme Le nom magique est l'un des outils les plus puissants de la sorcellerie. Chaque fois que vous l'utilisez, un sort est lancé qui vous renforce et vous protège tout en vous aidant à vous transformer en la sorcière que vous avez toujours voulu être. Loin d'être un dictionnaire de surnoms, cet ouvrage vous aidera à comprendre l'histoire et la mythologie des noms spirituels selon diverses cultures. Explorez vos forces et révélez des couches plus profondes de votre vrai moi avec des méditations, des rituels, un journal et d'autres exercices pratiques. Avec des idées inspirantes sur la façon dont les animaux, les plantes, l'astrologie et le tarot peuvent vous aider à former votre personnage magique, Storm Faerywolf fournit des étapes claires pour choisir et revendiquer le bon nom. Vous apprécierez également les sages paroles de contributeurs bien connus tels que Mat Auryn, Phoenix LeFae, Gwion Raven et Laura Tempest Zakroff. Vous êtes unique, magique. Votre nom de sorcière devrait refléter cela.