Je cueille et je cuisine les légumes de mon potager

Vous avez un petit espace dans votre jardin ou sur votre balcon où vous avez toujours imaginé qu'un potager pourrait trouver sa place, sans trop savoir quand, ni comment vous lancer ? Voici le livre idéal pour vous accompagner : 40 produits simples à cultiver, tous les conseils pour vous aider du semis à la récolte, et 60 recettes gourmandes pour préparer vos légumes ! Grâce à ce livre aux explications simples et efficaces, apprenez à cultiver vos propres légumes. En se concentrant sur 40 variétés courantes de notre panier de produits frais, vous découvrirez l'essentiel pour vous lancer : comment préparer votre potager, à quelle saison vous lancer pour chaque produit, quel entretien y apporter et enfin quand récolter. Que vous ayez un petit bout de balcon pour accueillir des tomates cerises, herbes aromatiques, poivrons ou radis, ou plus d'espace dans votre jardin, vous ne résisterez plus à l'envie d'avoir de bons légumes savoureux. Et quoi de mieux que 60 recettes pour préparer et agrémenter votre récolte : naans à l'ail, tarte soleil, poivronade, tartines aux petits pois, trifle aux fraises... Retrouvez aussi au fil du livre de nombreuses astuces pour recycler votre marc de café, faire votre compost, utiliser les fanes de vos légumes, ne pas gâcher des pommes de terre germées, etc.