Ayati Tome 1 : La légende des cinq pétales. 48h de la BD 2023, Edition limitée

Dans une Inde ancienne et légendaire, Ayati, une orpheline de 14 ans, vit une adolescence difficile. Chaque jour, elle accomplit des corvées pour son oncle et sa tante qui l'élèvent. Elle a un unique rêve : fuir cette triste vie... Un jour, alors qu'Ayati revient chargée de seaux d'eau pour son foyer, elle découvre son village assailli par des pirates. La doyenne est sur le point de se faire tuer. N'écoutant que son courage, Ayati fonce la défendre et se découvre un don surnaturel. Age : à partir de 8 ans