Un cow-boy de trop

Jack est champion d'équitation western, il a plusieurs trophées sur son étagère et remporte la première place chaque année. Son nom est une référence dans la compétition, mais, quand la course est finie, il retourne dans son élevage de chevaux appaloosas. Pourtant, cette année, il se retrouve à la seconde place, détrôné par Andy, un jeune homme bourré de talent, mais surtout sorti de nulle part. Il devient l'obsession de Jack, qui supporte très mal sa seconde place. En plus, il découvre que son nouvel employé, recruté par son associé, n'est autre qu'Andy. C'est alors que commence un jeu de séduction et de haine. Mots clés