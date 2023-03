Mes Desserts au Chocolat sans grossir

Vous aimez le chocolat ? Vous raffolez des desserts gourmands et originaux ? Et en même temps, vous voulez garder votre poids de forme ? Alors, cet ouvrage est fait pour vous. OUI, cet ouvrage s'adresse à tous les fondus de chocolat qui veulent garder la ligne. Découvrez au fil des pages : 50 recettes très gourmandes pour vos desserts et vos goûters ; 50 recettes faciles à réaliser même quand on n'a pas le temps de cuisiner ; 50 recettes bien calibrées pour une alimentation équilibrée ; 50 recettes incontournables pour se faire plaisir et régaler vos proches. Avec, en plus, plein de conseils nutritionnels et des menus équilibrés à composer. Alors, ne vous privez-plus ! Profitez de délicieux moelleux, soufflés, tartes, mousses, cookies, cakes, crèmes, muffins, brownies, fondants, mignardises, madeleines et autres douceurs au chocolat...