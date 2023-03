Collaborer avec un économiste de la construction. Rôle, missions, intervention, évolution

Le secteur d'activité de la construction et de la rénovation exige un grand nombre d'intervenants pour la mise en oeuvre de ses projets. Au coeur de cette chaîne de valeur, qui se doit aujourd'hui d'intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux aussi bien que les contraintes financières, l'économie de la construction, en constante évolution, a pris une dimension majeure. L'objet du présent ouvrage est de permettre de comprendre les fondements de cette discipline à travers son histoire, la démarche de reconnaissance menée par ses professionnels en France et à l'international, et le développement de leurs missions, en maîtrise d'oeuvre ou en assistance à maîtrise d'ouvrage, en concordance avec les évolutions du processus constructif. Il démontre ainsi que le métier d'économiste de la construction pourra être le support aux évolutions de l'acte de bâtir appelées par les transformations des technologies de construction et numériques, les attentes sociétales - avec des citoyens de plus en plus exigeants quant aux conditions d'indépendance et de maîtrise des coûts des constructions - et les enjeux du développement durable. Cet ouvrage propose aux acteurs de la construction, chevronnés ou en devenir, de mieux appréhender les apports de l'économie de la construction dans l'acte de bâtir et les contours d'une profession qui a su évoluer pour s'émanciper et s'adapter aux besoins du processus constructif, celle d'économiste de la construction.