Bestiaire des monstres féminins

Chimère, Banshee, la Dame blanche, Echidna, Kali, Lilith, Oiwa, la vouivre, Baba Yaga... Hideuses ou resplendissantes, mi-humaines, mi-animales, sorties des entrailles de la Terre ou des arrières mondes, les créatures montrueuses féminines peuplent l'imaginaire de toutes les civilisations. A travers les millénaires et les continents, ce bestiaire nous invite à questionner le caractère féminin de la monstruosité, à interroger les peurs, angoisses et fantasmes liés au féminin, à comprendre pourquoi monstruosité et féminité ont été à ce point liées.