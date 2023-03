Les Aristochats. L'histoire du film

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Les Aristochats. Un texte adapté aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes. Dès 2 ans. L'histoire : Madame de Bonnefamille vit avec ses chats, la douce Duchesse et ses trois petits. Un jour, elle convoque son notaire pour rédiger son testament. A la grande surprise de son dévoué majordome, Edgar, la vieille femme décide de léguer sa fortune à ses chats ! Prêt à tout pour être l'unique héritier, l'homme avide enlève les félins...