L'incroyable histoire de la mythologie grecque

Devenez une déesse ou un dieu de la culture générale ! Par les auteurs de L'Incroyable Histoire de la littérature française Savez-vous que les Grecs ont failli perdre la guerre de Troie à cause d'un soldat qui sentait trop mauvais ? Que Narcisse n'était pas narcissique ? Que Thésée est l'inventeur de la coupe mulet ? Que le supplice de Tantale consistait à mourir de soif au milieu d'une rivière ? Que lors des premiers Jeux olympiques, Héraclès remporta toutes les médailles car personne ne voulut l'affronter ? Cet album raconte de façon burlesque les récits fondateurs de la mythologie grecque. Il ressuscite les héros les plus fameux (Ulysse, Pénélope, les Amazones, Antigone, OEdipe, Achille...), les monstres les plus terrifiants (le Cyclope, Méduse, les Sirènes...), les dieux et déesses les plus puissants (Zeus, Héra, Poséidon, Aphrodite...). Laissez-vous séduire par le chant des sirènes, promenez-vous dans le dédale mythologique en suivant le fil d'Ariane que vous offre ce livre et votre culture générale aura la musculature d'Hercule ! Après le succès de L'Incroyable Histoire de la littérature (60 000 exemplaires), cette BD est le nouvel album concocté par Catherine Mory et Philippe Bercovici.