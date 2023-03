" Totalement addictif... Une fois que vous aurez commencé à lire, vous ne vous arrêterez plus. " Lisa Gardner Agente surdouée du MI6 britannique, Emma Makepeace doit exfiltrer en catastrophe un jeune médecin russe qui travaille dans un hôpital de Londres. Michael Primalov ignore que cette inconnue de vingt-cinq ans a pour mission de le soustraire à une équipe d'assassins diligentée par Moscou. Les Russes ont envoyé leurs meilleurs agents et ils ont piraté les caméras de Londres, la capitale la plus surveillée du monde. Dans la ville endormie commence une folle course poursuite. Emma se bat pour garder Michael en vie, mais les Russes ont toujours une longueur d'avance. Dans une intrigue menée pied au plancher, chaque page marque un rebondissement. Alias Emma est un roman d'espionnage d'aujourd'hui, salué par tous les maîtres du genre. Vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Emma Makepeace.